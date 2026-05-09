Il 31 agosto, un breve colloquio telefonico tra Nicola Colombo e un dirigente di spicco ha portato a un cambio di rotta per il Monza, appena fallito. In poche minuti, si è deciso di intervenire: Colombo ha deciso di acquisire la società, determinando così il suo salvataggio. Questa telefonata rappresenta il momento chiave di una vicenda che ha coinvolto vari attori e che ha portato alla ripresa del club.

? Domande chiave Come ha fatto una telefonica di pochi minuti a cambiare il Monza?. Cosa accadde esattamente tra Colombo e Galliani quel 31 agosto?. Perché l'intervento di Colombo fu decisivo per evitare la scomparsa del club?. Chi ha permesso al Monza di passare dalla Serie D alla Serie A?.? In Breve Funerali a Bellusco lunedì alle ore 11 per l'imprenditore scomparso a 58 anni.. Gestione biancorossi dal 2015 con vittoria della Serie D nel 2016-2017.. Passaggio proprietà a Berlusconi tramite chiamata di Galliani il 31 agosto.. Eredità sportiva legata al padre Felice, ex presidente del Milan della Stella.. Lunedì alle ore 11 la chiesa parrocchiale di Bellusco ospiterà i funerali di Nicola Colombo, l’imprenditore che ha guidato il Calcio Monza dopo il fallimento del club.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nicola Colombo, l’imprenditore che salvò il Monza dopo il fallimento

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