Se n’è andato senza fare troppo clamore, come erano stati gli ultimi anni della sua vita, segnati da una grave malattia. Era l’imprenditore che aveva contribuito a salvare il club di calcio locale, diventando una figura nota nel mondo sportivo e imprenditoriale. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra coloro che lo avevano conosciuto e seguito nel corso degli anni.

Se ne è andato alla chetichella, così come erano stati i suoi ultimi anni da quando si era ammalato gravemente. È morto Nicola Colombo, storico presidente del Calcio Monza, l’ultimo Monza prima dell’avvento dell’era Fininvest e Berlusconi. Cinquantasette anni, ne avrebbe compiuti 58 domani. Imprenditore, aveva costruito un piccolo impero nello zinco, appassionato di golf (aveva diversi campi in Brianza) il 2 luglio 2015 aveva fatto una scelta di cuore. E aveva deciso di acquistare l’A.C. Monza Brianza all’asta fallimentare dopo il suo secondo capitombolo in pochi anni, dando vita alla S.S.D. Monza 1912. In sella al club, che aveva già...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Addio al presidente Nicola Colombo. L’imprenditore che salvò il Monza

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