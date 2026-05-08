Oggi si comunica la scomparsa di Nicola Colombo, imprenditore della Brianza noto per aver salvato il club di calcio locale dal fallimento. La sua attività nel settore ha avuto un ruolo determinante nella gestione finanziaria della società sportiva, portandola a competere in campionati di livello superiore. La notizia arriva nel giorno in cui il Monza cerca di ottenere una promozione diretta in Serie A, un risultato che potrebbe essere stato favorito anche dalle scelte fatte dall'imprenditore in passato.

Monza, 8 maggio 2026 - Nel giorno in cui il Monza calcio proverà a strappare una miracolosa promozione diretta in Serie A se ne va l'uomo che per primo ha forse permesso tutto ciò. All'età di 57 anni, quarantotto ore prima del suo compleanno, è morto l'imprenditore Nicola Colombo, presidente del club biancorosso tra il 2015 e il 2018. Classe 1968, il figlio dell’ex presidente del Milan Felice Colombo e titolare dell’ azienda Smir a Bellusco era malato da tempo. Ad annunciarlo è stata la stessa società con una n ota affettuosa sui propri canali: "AC Monza partecipa al dolore della famiglia per la scomparsa di Nicola Colombo, ex Presidente biancorosso e figura determinante nella storia recente del Club.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Addio a Nicola Colombo, l'imprenditore brianzolo che salvò il Monza dal fallimento

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