Durante il Roma Summer Fest, il cantautore presenterà un concerto caratterizzato da un sound che unisce elementi di psichedelia ed elettronica. La formazione dal vivo sarà composta da musicisti che collaborano regolarmente con lui, contribuendo a creare un’atmosfera ricca di sonorità sperimentali. Il concerto offrirà al pubblico un’esperienza musicale che mescola generi diversi, con un focus particolare sulle influenze elettroniche e psichedeliche.

? Punti chiave Come cambierà il sound di Fabi tra psichedelia ed elettronica?. Chi sono i musicisti che arricchiranno la sua formazione live?. Perché le registrazioni in Val di Sole influenzano questo tour?. Quali altri eventi gratuiti animeranno la stagione culturale romana?.? In Breve Formazione musicale include Roberto Angelini, Alberto Bianco, Filippo Cornaglia, Cesare Augusto Giorgini e Giulio Cannavale.. Tour basato su album Libertà negli occhi registrato in una baita in Val di Sole.. Eventi gratuiti Tuscia nei Musei Civici di Roma tra il 18 aprile e il 3 giugno 2026.. Attività al Parco degli Acquedotti prevista tra l'8 e il 10 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Niccolò Fabi al Roma Summer Fest: un viaggio tra psichedelia ed elettronica

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