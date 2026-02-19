Niccolò Fabi ad Arezzo Music Fest

Niccolò Fabi torna dal vivo ad Arezzo Music Fest dopo il grande successo della sua tournée teatrale, che ha registrato il tutto esaurito in molte tappe. La causa di questa ripresa è l’entusiasmo dei fan, che desiderano ascoltare dal vivo le canzoni dell’ultimo album “Libertà negli occhi”. Fabi salirà sul palco con il suo gruppo, portando la sua musica in festival e location di rilievo. La sua performance sarà un’occasione per ascoltare le sue nuove canzoni e i brani più amati.

Tra le tappe del tour, quella aretina, annunciata per Arezzo Music Fest sabato 1 agosto nella splendida cornice della Fortezza Medicea. Il nuovo tour sarà un’occasione per attraversare i brani più amati del suo repertorio, in un racconto musicale capace di unire generazioni diverse. Ogni concerto è un vero e proprio viaggio, fatto di silenzi carichi di significato e momenti più energici in cui il pubblico vibra all’unisono. I concerti di Niccolò Fabi sono delle vere e proprie esperienze intime e collettive; spettacoli fatti di delicatezza, intensità e autenticità. Negli ultimi anni, inoltre, con la presenza di parti strumentali che mescolano la psichedelia con l’elettronica, i live del cantautore hanno un approccio musicale sempre più vicino ad un sound internazionale.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Niccolò Fabi ad Ancona: la libertà come motore creativo e sguardo verso il futuro, tra musica e riflessioni personali.Niccolò Fabi arriva ad Ancona per il suo concerto al Teatro delle Muse, portando con sé un messaggio sulla libertà come forza creativa e valore fondamentale.

Niccolò Fabi in concerto al Belvedere di San Leucio: unica tappaNiccolò Fabi si esibirà in concerto al Belvedere di San Leucio, una data speciale perché sarà l’unica tappa estiva.

