Calciomercato Juventus | avviati i dialoghi per il rinnovo di Thuram Ultimissime novità sul futuro del centrocampista

La Juventus ha iniziato i colloqui per il rinnovo di Khephren Thuram, centrocampista attualmente sotto contratto con il club. Le trattative sono in corso e si aspettano sviluppi nelle prossime settimane. La società sta valutando le possibilità di consolidare il rapporto con il giocatore, che ha avuto un ruolo importante nella rosa attuale. Non sono stati ancora definiti dettagli ufficiali sui termini del nuovo accordo.

