Tonali Juventus il Manchester United fa sul serio per il centrocampista della nazionale azzurra | ecco la richiesta del Newcastle

Il Manchester United ha mostrato interesse per il centrocampista della nazionale azzurra, attualmente in forza alla Juventus. Il Newcastle ha avanzato una richiesta considerata elevata per il giocatore, rendendo più difficile la trattativa. La situazione si sta evolvendo mentre le parti coinvolte valutano le rispettive posizioni e offerte. La trattativa tra i club è in corso e non sono state ancora annunciate decisioni ufficiali.

Tonali Juventus sempre più complicato, il Manchester United fa sul serio per il centrocampista: ecco la folle richiesta del Newcastle. Il Manchester United guarda già al futuro e scalda i motori in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Con una qualificazione in Champions League ormai a portata di mano, i Red Devils sono pronti a sferrare l’assalto decisivo per rinforzare la mediana. L’obiettivo numero uno della dirigenza inglese ha un nome e un cognome ben precisi: Sandro Tonali. Ecco cosa scrive l’Express. LA CURA CARRICK Sotto la guida attenta di Michael Carrick, subentrato come manager ad interim negli ultimi due mesi, la squadra ha trovato un equilibrio invidiabile, issandosi fino al terzo posto nella classifica di Premier League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tonali Juventus, il Manchester United fa sul serio per il centrocampista della nazionale azzurra: ecco la richiesta del Newcastle Articoli correlati Tonali Juventus, il Real Madrid può fare sul serio: il Newcastle direbbe di sì a questa offerta! Le ultime sul centrocampistadi Redazione JuventusNews24Tonali Juventus, i blancos si inseriscono nella serrata corsa al forte centrocampista sfidando le big. Juventus Next Gen, il Cesena fa sul serio per un centrocampista bianconero. Richiesta per il prestito: la situazionedi Redazione JuventusNews24Il Cesena fa sul serio per un centrocampista della Juventus Next Gen: i romagnoli spingono per il prestito. Tutto quello che riguarda Tonali Juventus Temi più discussi: Juve-Tonali, l'agente punta alla Premier: Dopo il Mondiale potrebbero cercarlo City o Arsenal; Calciomercato, Tonali conteso: il Real Madrid sfida la Juventus; Occhio Juventus, su Tonali si fionda il Real Madrid: il retroscena allo stadio; Dall'Inghilterra - Tutti vogliono Tonali: non solo Juventus, ora c'è anche il Real Madrid. Tonali Juve, il tecnico del Newcastle sul suo futuro: «Lasciate perdere le chiacchiere. La verità è che…». Le parole di Eddie HoweTonali Juve, il tecnico del Newcastle sul suo futuro: «Lasciate perdere le chiacchiere. La verità è che…». Le parole di Eddie Howe Il futuro di Sandro Tonali continua a essere uno dei temi più caldi d ... juventusnews24.com Juventus, il sogno Tonali sembra restare tale, le parole del tecnico del Newcastle HoveIl futuro di Sandro Tonali continua a essere un tema caldo per il calciomercato internazionale in vista della prossima estate, con la Juventus che da. tuttomercatoweb.com Il futuro di Sandro Tonali continua a essere un tema caldo per il calciomercato internazionale in vista della prossima estate La Juventus da tempo lo osserva con interesse. È però e per le altre - facebook.com facebook #Tonali- #Juve: un sogno destinato a rimanere tale Un apprezzamento che c’è da almeno due anni ma con cifre totalmente fuori portata, che spingono la #Juventus sempre più fuori dalla corsa per il centrocampista del #Newcastle: dall’Inghilterra si x.com