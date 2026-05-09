In Emilia-Romagna, le temperature sono scese in modo significativo e sono cadute alcune nevicate sulle cime più alte, accompagnate da piogge frequenti. La Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla per condizioni meteorologiche avverse. La tappa del Giro d’Italia prevista a Corno alle Scale potrebbe subire modifiche a causa delle condizioni meteo, che hanno portato a un calo delle temperature e a precipitazioni diffuse.

Bologna, 9 maggio 2026 – Piogge frequenti, temperature basse e qualche spolverata di neve sulle cime più alte. Sono le previsioni meteo dell’Emilia Romagna nei prossimi giorni. “Ci prepariamo a un periodo di instabilità che si protrarrà per tutta la settimana, fino a sabato 16 e domenica 17 maggio con precipitazioni frequenti e anche un po’ di neve sulle cime più alte dell’Appennino, come i monti Cimone e Cusna, nella seconda metà della settimana ”, spiega Pierluigi Randi, presidente di Ampro (associazione meteo professionisti). La possibile irruzione polare proprio il 17 maggio sarebbe un evento eccezionale, anche perché proprio a Corno alle Scale ci sarà l’arrivo della 9^ tappa del Giro d’Italia.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Neve a maggio e calo delle temperature: blitz in Emilia-Romagna con allerta gialla. A rischio la tappa del Giro d’Italia a Corno alle Scale

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