Neve a maggio | blitz polare e allerta gialla in Emilia-Romagna A rischio tappa Giro d’Italia a Corno alle Scale

Da ilrestodelcarlino.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Neve a maggio in Emilia-Romagna, con temperature più basse del solito e piogge frequenti. Le cime più alte hanno ricevuto alcune nevicate, mentre si è diffusa un’allerta gialla per condizioni meteorologiche avverse. La situazione ha portato a un possibile rinvio della tappa del Giro d’Italia prevista sulle Corno alle Scale. Le autorità monitorano costantemente la situazione per valutare eventuali interventi.

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Bologna, 9 maggio 2026 – Piogge frequenti, temperature basse e qualche spolverata di neve sulle cime più alte. Sono le previsioni meteo dell’Emilia Romagna nei prossimi giorni. “Ci prepariamo a un periodo di instabilità che si protrarrà per tutta la settimana, fino a sabato 16 e domenica 17 maggio con precipitazioni frequenti e anche un po’ di neve sulle cime più alte dell’Appennino, come i monti Cimone e Cusna, nella seconda metà della settimana ”, spiega  Pierluigi Randi, presidente di Ampro (associazione meteo professionisti).  La possibile irruzione polare proprio il 17 maggio sarebbe un evento eccezionale, anche perché proprio a Corno alle Scale ci sarà l’arrivo della 9^ tappa del Giro d’Italia.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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