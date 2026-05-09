Neve a maggio in Emilia-Romagna, con temperature più basse del solito e piogge frequenti. Le cime più alte hanno ricevuto alcune nevicate, mentre si è diffusa un’allerta gialla per condizioni meteorologiche avverse. La situazione ha portato a un possibile rinvio della tappa del Giro d’Italia prevista sulle Corno alle Scale. Le autorità monitorano costantemente la situazione per valutare eventuali interventi.

Bologna, 9 maggio 2026 – Piogge frequenti, temperature basse e qualche spolverata di neve sulle cime più alte. Sono le previsioni meteo dell’Emilia Romagna nei prossimi giorni. “Ci prepariamo a un periodo di instabilità che si protrarrà per tutta la settimana, fino a sabato 16 e domenica 17 maggio con precipitazioni frequenti e anche un po’ di neve sulle cime più alte dell’Appennino, come i monti Cimone e Cusna, nella seconda metà della settimana ”, spiega Pierluigi Randi, presidente di Ampro (associazione meteo professionisti). La possibile irruzione polare proprio il 17 maggio sarebbe un evento eccezionale, anche perché proprio a Corno alle Scale ci sarà l’arrivo della 9^ tappa del Giro d’Italia.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Neve a maggio: blitz polare e allerta gialla in Emilia-Romagna. A rischio tappa Giro d’Italia a Corno alle Scale

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Neve a maggio e calo delle temperature: blitz in Emilia-Romagna con allerta gialla. A rischio la tappa del Giro d’Italia a Corno alle ScaleBologna, 9 maggio 2026 – Piogge frequenti, temperature basse e qualche spolverata di neve sulle cime più alte.

Il Giro d’Italia passa per l'Appennino e fa tappa sulla vetta del Corno alle ScaleIl territorio metropolitano sarà protagonista del Giro d’Italia 2026 con l’arrivo di una tappa al Corno alle Scale, la Montagna di Bologna,...

Approfondimenti e contenuti

Neve a maggio e calo delle temperature: blitz in Emilia-Romagna con allerta giallaInstabilità e maltempo su tutta la regione. Randi (Ampro): Precipitazioni frequenti fino a domenica 17 maggio. Ci prepariamo a qualche spolverata su Cimone e Cusna. Tra l’altro proprio quando deve p ... ilrestodelcarlino.it

Meteo Emilia-Romagna, è allerta gialla per neve: Fino a 30 cm in montagna. Arriva il freddoBOLOGNA – Anche l’Emilia-Romagna sarà coinvolta dalla parentesi invernale che riguarderà diverse regioni d’Italia, con un ulteriore calo delle temperature e l’innestarsi di altre precipitazioni. E ... bologna.repubblica.it