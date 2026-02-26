Acquedotto storico di Genova – Tappa nr 4 La Via dell’Acqua del Seicento e i prati Casalini

Domenica 1 marzo sarà possibile scoprire l’Acquedotto storico di Genova, un'opera del Seicento che si estende nella Valle del Geirato. La visita guiderà i partecipanti lungo le strutture che ancora conservano tracce di un passato ingegneristico importante. L’itinerario si concentrerà anche sui prati Casalini, offrendo un’occasione per osservare il paesaggio e le tecniche di costruzione dell’epoca.

Acquedotto storico di Genova, dove il tempo si ferma: da Molassana a StaglienoSapevate che Genova nasconde un serpente di pietra che scivola silenzioso tra i monti e la città? Domenica 11 Gennaio seguiremo il filo dell’acqua...

Acquedotto storico di Genova: dalla Galleria della Rovinata al ponte-sifone sul GeiratoAppuntamento: ore 10.15 a Genova - Prato, in fondo a via Struppa, presso il capolinea della linea Amt nr 13 (indirizzo: piazzale Brigata Volante Severino). Fine escursione a Genova-Molassana, ore 17 ... mentelocale.it

L’acquedotto storico della Valbisagno ora è tutto percorribile: Aperto in autunnoGenova – Da via Burlando alla Presa di Cavassolo. L’antico acquedotto storico della Valbisagno tornerà percorribile per intero, a piedi, nei suoi oltre dieci chilometri di tracciato (anche di più, se ... ilsecoloxix.it

