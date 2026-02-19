Ucraina Quattro anni dopo a Padova l’evento storico-culturale sul conflitto

Il conflitto in Ucraina, iniziato quattro anni fa a causa dell’invasione russa, rimane al centro dell’attenzione pubblica. A Padova, l’associazione Liberi Oltre le Illusioni ha deciso di commemorare questa ricorrenza con un evento dedicato alle conseguenze sul territorio e alle storie di chi vive quotidianamente la guerra. Durante l’iniziativa, saranno proiettate immagini e testimonianze di cittadini ucraini e volontari italiani impegnati sul fronte umanitario. La serata mira a sensibilizzare il pubblico sulle ripercussioni di un conflitto che dura da anni.

In occasione del quarto anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina, l'associazione Liberi Oltre le Illusioni organizza l'evento "Ucraina. Quattro anni dopo", un incontro pubblico di approfondimento e discussione in programma per sabato 21 febbraio, dalle ore 14.30, nella Sala Conferenze del Palazzo Monte di Pietà di Padova. La seconda parte dell'incontro sarà dedicata alla narrativa contemporanea, con la presentazione in anteprima del romanzo "L'Album Blu" di Yaryna Grusha e di "Piedi Freddi" di Francesca Melandri, entrambi editi Bompiani. La letteratura diventa uno strumento per interrogare il passato italiano ed europeo e l'Ucraina una lente capace di ribaltare narrazioni consolidate e aiutarci a conoscere meglio noi stessi.