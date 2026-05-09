Neonato scivola dalle braccia del padre e muore scatta il risarcimento La madre | Nessuna somma può restituire ciò che ho perso

Da lanazione.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una tragedia si è consumata nei primi giorni di vita di un neonato, quando il bambino è scivolato dalle braccia del padre mentre gli stava dando il biberon. L’incidente è avvenuto a Pisa, e dopo il ricovero in ospedale si è deciso di avviare un procedimento di risarcimento. La madre del bambino ha dichiarato che nessuna somma può restituire ciò che ha perso, sottolineando il dolore della perdita.

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Pisa, 9 maggio 2026 – “Erano i primi giorni della sua vita, e sono stati anche gli ultimi”. Uno dei gemellini, il 26 maggio 2018, era scivolato dalle braccia del padre, che lavora come medico a Empoli, che lo stava allattando con il biberon, finendo a terra e poi in ospedale. Quell’incidente si era trasformato, poche ore dopo, in tragedia. Adesso la famiglia ha ottenuto un risarcimento dall’Aoup. “Mio figlio aveva due mesi quando è morto. Ciò che è accaduto in quelle ore è entrato dentro la nostra famiglia e non se ne è più andato”, spiega la madre. L’inchiesta per omicidio colposo Il neonato di 72 giorni, ma di soli 18 giorni “di età...🔗 Leggi su Lanazione.it

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