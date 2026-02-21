neonato di 5 mesi cade dalle braccia della madre colpita da malore gravissimo in ospedale a torino

Una madre a Chieri ha avuto un malore improvviso, facendo cadere il neonato di 5 mesi. Il bambino è rimasto gravemente ferito e trasportato d’urgenza in ospedale a Torino. La scena si è svolta in casa, quando la donna ha perso i sensi mentre teneva il figlio tra le braccia. I soccorritori hanno subito portato il piccolo in pronto soccorso, dove ora riceve le prime cure. La dinamica rimane sotto indagine.

Un bambino di cinque mesi è ricoverato in condizioni gravissime all’Ospedale Regina Margherita di Torino dopo un incidente domestico avvenuto in una villetta su due piani a Pessione, frazione di Chieri. Il piccolo sarebbe caduto dalle braccia della madre, che avrebbe perso la presa a causa di un malore. Lattante cade dalle braccia della madre I fatti si sono verificati nel primo pomeriggio di sabato 21 febbraio. Secondo i racconti forniti e i primi accertamenti, la donna dopo pranzo era salita al piano superiore per riposare vicino al piccolo che stava dormendo. Il bimbo si è poi svegliato, così la mamma lo ha preso in braccio per andare in cucina e preparargli il latte. 🔗 Leggi su Virgilio.it

