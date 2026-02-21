Torino cade dalle braccia della madre | gravissimo neonato di 5 mesi

Un neonato di 5 mesi è stato trovato in condizioni critiche dopo essere caduto dalle braccia della madre a Chieri. La causa dell’incidente sembra essere stata una perdita di equilibrio durante il cambio del pannolino. Il bambino è stato immediatamente trasportato in ospedale, dove gli hanno diagnosticato traumi severi. I medici cercano di stabilizzare le sue condizioni, mentre i genitori sono sotto shock. La polizia ha avviato le verifiche sull’accaduto.

Un bimbo di appena 5 mesi si trova ricoverato in gravissime condizioni dopo un drammatico incidente domestico avvenuto a Chieri, nel Torinese. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo era in braccio alla madre che, mentre stava scendendo le scale interne della loro abitazione nella frazione di Pessione, avrebbe accusato un malore improvviso. In quei concitati istanti la donna avrebbe perso l’equilibrio e il neonato sarebbe caduto, battendo violentemente la testa. L’allarme è scattato immediatamente. S ul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Chieri per gli accertamenti del caso, insieme ai sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al bambino. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Neonato cade da braccia madre, è graveUn neonato di 5 mesi è in condizioni critiche dopo essere caduto dalla braccia della madre, che ha avuto un malore improvviso.

