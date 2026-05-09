Otto anni fa, un neonato è deceduto dopo essere caduto mentre era in braccio alla madre. La caduta è avvenuta durante un momento di cura, e il bambino è stato poi ricoverato in ospedale, dove è deceduto poco dopo. Di recente, la madre ha ricevuto un risarcimento di 233 mila euro in un procedimento legale. La vicenda riguarda anche uno dei gemellini, nato pochi giorni prima e coinvolto in un episodio analogo.

"Erano i primi giorni della sua vita, e sono stati anche gli ultimi". Uno dei gemellini, il 26 maggio di 8 anni fa, era scivolato dalle braccia del padre che lo stava allattando con il biberon, finendo a terra e poi in ospedale. Quell’incidente si era trasformato, poche ore dopo, in tragedia. Adesso la famiglia ha ottenuto un risarcimento dall’Aoup. "Mio figlio aveva due mesi quando è morto. Ciò che è accaduto in quelle ore è entrato dentro la nostra famiglia e non se ne è più andato", spiega la madre. Il neonato di 72 giorni, ma di soli 18 giorni "di età clinica, essendo nato pretermine alla 32ª settimana da parto gemellare" – spiegano gli...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Neonato morto dopo caduta. Madre risarcita: 233mila euro

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