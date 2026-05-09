Nemico pubblico numero uno | Ronnie Biggs

Nel Regno Unito, Ronnie Biggs è stato una figura che ha diviso l’opinione pubblica, considerato da alcuni un criminale irredento e da altri un personaggio leggendario. La sua notorietà è legata a diversi crimini, tra cui una famosa evasione dal carcere avvenuta negli anni Sessanta. Per anni, il suo nome è stato al centro di discussioni e copertine di giornali, facendo di lui una presenza costante nel panorama mediatico britannico.

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