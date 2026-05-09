Nemico pubblico numero uno | Ronnie Biggs
Nel Regno Unito, Ronnie Biggs è stato una figura che ha diviso l’opinione pubblica, considerato da alcuni un criminale irredento e da altri un personaggio leggendario. La sua notorietà è legata a diversi crimini, tra cui una famosa evasione dal carcere avvenuta negli anni Sessanta. Per anni, il suo nome è stato al centro di discussioni e copertine di giornali, facendo di lui una presenza costante nel panorama mediatico britannico.
Roma, 9 mag – Dopo essermi occupato settimana scorsa di Harry Roberts, oggi eccomi a scrivere di quello che per anni nel Regno Unito ha occupato nell’opinione pubblica il ruolo primario di folk devilfolk hero (a seconda dei punti di vista): il famigerato Ronnie Biggs. Una spina nel fianco. Mai come in questo caso l’appellativo di “nemico pubblico numero uno” è quanto mai azzeccato. Ronnie Biggs infatti fino alla sua morte ha rappresentato una spina nel fianco per il governo di Sua Maestà. Più per quello che rappresentava che per i reati di cui si fosse effettivamente macchiato. Ronald Arthur Biggs, detto Ronnie, nacque nel sobborgo di Londra di Lambeth nel 1929.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
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