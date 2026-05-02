Nemico pubblico numero uno | Harry Roberts

Il 2 maggio a Roma è stato cantato un coro dedicato a Harry Roberts, descritto come un nemico pubblico. Roberts è noto per aver sparato a diversi agenti di polizia. La canzone menziona esplicitamente il suo nome e le sue azioni violente contro le forze dell'ordine. La vicenda ha suscitato attenzione e discussioni tra il pubblico presente.

Harry Roberts – He’s our man; he shoots policemen, bang, bang, bang Roma, 2 mag – Questo coro, cantato per decenni dagli hooligan inglesi, è dedicato a tale Harry Roberts, che è passato alla storia per aver ucciso, insieme a due altri avanzi di galera, tre poliziotti della Metropolitan Police di Londra in quello che è entrato negli annali della criminalità come “Il massacro di Braybrook Street”. Una vicenda particolare. Questo preambolo per fare un viaggio storico nella vita di un personaggio entrato nell’immaginario del sottobosco criminale britannico. Anche al di là delle sue azioni. Ovviamente l’intento non è certo celebrativo. Ma, visto che chi scrive non è Giovanardi e non crede si debbano raccontare esclusivamente storie edificanti, resta comunque una vicenda talmente particolare da non meritare di finire nell’oblio.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Nemico pubblico numero uno: Harry Roberts Resurrecting Evil: 20 Infamous Outlaws from World History Brought Back to Life Notizie correlate “Finding Harry”: uno sguardo al cast della serie su Harry PotterIl Natale si avvicina e Hogwarts è già in fermento: ecco chi darà vita alla nuova saga di Harry Potter. Juventus: Ederson rinforzo numero unoLa Juventus ha individuato in Ederson il rinforzo numero uno per il centrocampo in vista dell’estate 2026.