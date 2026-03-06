Il lago è troppo basso mai così basso da anni | A rischio agricoltura e balneabilità

Il livello del lago d'Iseo si è abbassato a 7,3 centimetri, un valore tra i più bassi degli ultimi anni. Questa diminuzione preoccupa agricoltori e operatori balneari, che temono ripercussioni sulle attività locali. La situazione ha generato attenzione tra le autorità, che monitorano costantemente il livello delle acque. La diminuzione del livello si verifica in un periodo di scarso apportamento idrico.

Il lago d 'Iseo è basso, troppo basso: "Il livello idrometrico è a 7,3 centimetri, uno dei valori più bassi registrati negli ultimi anni. In pratica il lago è vuoto". Lo denuncia Giovanni Garbelli, presidente di Confagricoltura Brescia: "Sul Sebino negli ultimi mesi sono state rilasciate quantità d'acqua superiori a quelle in ingresso, determinando un progressivo svuotamento dell'invaso proprio nel periodo in cui si dovrebbero accumulare le riserve per affrontare la stagione agricola. Invece oggi ci ritroviamo con un bacino scarico". Il timore, secondo Confagricoltura, è che l'acqua non sia sufficiente a garantire i fabbisogni. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

