Secondo i dati diffusi da Eurostat, tra il 2015 e il 2025 in Italia si è verificato un calo dell’8,5% nel numero di persone a rischio di povertà o esclusione sociale, che nel 2025 si attesta al 22,6%. La diminuzione rappresenta il risultato di un trend in crescita negli ultimi dieci anni, con un minimo storico raggiunto nel corso del 2025. La direzione tracciata dal governo di centrodestra viene considerata da alcuni come favorevole.

La banca dati dell’Eurostat parla chiaro: dal 2015 al 2025, la percentuale delle persone a rischio di povertà o esclusione sociale è diminuita del 5,8%, calando a un livello del 22,6%. Questo vuol dire che abbiamo quasi raggiunto i livelli di Francia e Germania, che si attestano rispettivamente al 20,8% e al 21,2%. È opportuno ricordare che, questi ultimi due Paesi, hanno visto crescere il rischio di povertà dell’1,2% e del 2,4%. In Italia, il numero di persone a rischio di povertà o esclusione sociale è sceso dal 2015 al 2025 di oltre 4 milioni, mentre in Spagna solo di 700mila. Da Berlino a Parigi, le persone a rischio di povertà nell’ultimo decennio sono aumentate reciprocamente di quasi un milione e 450mila persone e di oltre 2 milioni e 350mila.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Rischio di povertà abbattuto nell’Italia di Meloni: nel 2025 toccato il minimo storico. FdI: “La direzione è giusta”

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