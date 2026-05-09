Nella gioia e nel dolore Luca Argentero torna a recitare per Ozpetek | il super cast del film

Luca Argentero sarà la star maschile del nuovo film di Ferzan Ozpetek. L'attore torinese sarà diretto dal regista turco nel nuovo attesissimo "Nella gioia e nel dolore", le cui riprese inizieranno a giugno e che uscirà nelle sale a Natale. Le prime indiscrezioni sulla sceneggiatura parlano di una.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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