Oggi va in onda la seconda puntata di GialappaShow, il programma condotto dalla Gialappa’s Band. Per questa puntata, un atteso ospite sarà l’attore Luca Argentero, che si unirà al comico Mago Forest nella conduzione. La trasmissione, ideata da Giorgio Gherarducci e Marco Santin, prevede il debutto di questa novità con l’ingresso di Argentero. Sono previsti sketch e momenti di intrattenimento con diversi ospiti.

Sarà un inedito Luca Argentero ad affiancare il Mago Forest nella conduzione della seconda puntata di GialappaShow, il programma firmato da Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band. L’appuntamento è per questa sera, lunedì 6 aprile, in prima serata su TV8, in simulcast su Sky e in streaming su NOW. Anche questa puntata si preannuncia ricca di novità. Giulia Vecchio debutta con l’imitazione di Ema Stokholma, alle prese con le improbabili “verità” del finto Gino Castaldo. Giovanni Vernia amplia invece la sua galleria di personaggi con Spasmo, un rapper disilluso che punta il dito contro “lo Stato che opprime”. Tra le guest star figurano Pierpaolo Spollon, ospite di Silvia Toffanin (interpretata da Brenda Lodigiani) nel segmento “Vererrimo”, e Giuseppe Scoditti, protagonista di un nuovo episodio di “Ultimo appuntamento”. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - GialappaShow, arriva Luca Argentero: novità, sketch e super ospiti nella seconda puntata

GialappaShow: Luca Argentero sbarca in TV per un duo esplosivoLuca Argentero sarà il volto sorprendente che supporterà il Mago Forest per la guida del secondo appuntamento di GialappaShow.

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Luca Argentero annuncia così sui suoi canali social che presto sarà il co-condurre del Gialappa's Show in prima serata su TV8 facebook