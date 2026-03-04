Luca Argentero e Cristina Marino tornano a recitare insieme | sei anni fa il colpo di fulmine in Vacanze ai Caraibi

Luca Argentero e Cristina Marino sono tornati a lavorare insieme dopo sei anni, partecipando entrambi alla serie

"Io e Cristina ci siamo conosciuti e innamorati su un set", ha ricordato Luca Argentero durante la presentazione della nuova serie, di cui sono già in cantiera la seconda e la terza stagione. "In questi ultimi sei anni sono nati i nostri due figli. Come spesso accade, soprattutto in Italia, è la mamma a sacrificarsi un po’ di più. Sono felice che stia pian piano tornando a fare il lavoro che faceva quando l’ho conosciuta", ha aggiunto Luca Argentero sottolineando che non sarebbe "assolutamente geloso, anzi sarei molto felice che riguadagnasse terreno, soprattutto in termini di tempo. Abbiamo due figli piccoli, qualcuno deve esserci, e mi piacerebbe potermi permettere di stare a casa al posto suo". 🔗 Leggi su Torinotoday.it

