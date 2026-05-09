In un risultato elettorale senza precedenti nel Regno Unito, il partito laburista ha subito una sconfitta significativa. Questo episodio rappresenta un esempio di come le dinamiche politiche possano evolversi rapidamente e influenzare anche altri contesti nazionali. La crisi dei laburisti britannici viene spesso analizzata come un indicatore di possibili sviluppi futuri in Italia, dove le forze politiche affrontano sfide simili.

La batosta storica dei laburisti nel Regno Unito è una finestra aperta sul futuro dell'Italia, su quel che potrebbe accadere tra qualche anno nel Belpaese. Supponiamo che il Campo Largo vinca le elezioni nel 2027. In poco tempo vedremo realizzarsi il seguente scenario: un giro di vite sui movimenti d'opinione sovranisti, un aumento dell'immigrazione irregolare (e della violenza) con la moltiplicazione di zone franche nelle metropoli, una politica economica da «anche i ricchi piangano» (mercoledì scorso durante Realpolitik, Angelo Bonelli a una mia domanda ha risposto «sì, voglio la patrimoniale»), con un atteggiamento punitivo contro i ceti produttivi, con innesco di una fuga di capitali e stagnazione dell'economia.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Nella batosta storica dei laburisti inglesi c'è il futuro italiano

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