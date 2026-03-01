Iliass Aouani questa è una notte storica | a Tokyo batte il primato italiano nella maratona

Nella città di Tokyo si è disputata una maratona durante la notte tra sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo, con Iliass Aouani che ha stabilito il nuovo record italiano. La manifestazione ha visto il corridore italiano raggiungere un risultato storico, segnando un momento importante per il suo sport. La gara ha attirato l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori, rendendo quella notte memorabile per il mondo della maratona.

Record italiano, nella città che lo scorso 25 settembre l'ha visto salire sul podio mondiale. Quella tra sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo, per Ferrara, è stata una notte indimenticabile a livello sportivo. A Tokyo, in Giappone, Iliass Aouani – allievo di Massimo Magnani – ha infatti stampato il tempo di 2h04'26. Battuto di quasi un minuto il primato nazionale che apparteneva a Yohanes Chiappinelli. L'azzurro porta la nostra maratona per la prima volta sotto le due ore e cinque minuti, diventando il primo azzurro a scendere sotto questa soglia. Nella gara di Tokyo l'azzurro ha chiuso al sesto posto.