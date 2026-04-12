Super lavoro per il Soccorso Alpino in Val Masino

Nella giornata di ieri, sabato 11 aprile, la Stazione di Valmasino del Soccorso Alpino ha effettuato tre interventi in Val Masino. L’attività si è concentrata principalmente su situazioni di emergenza in ambiente montano, coinvolgendo diverse persone. I soccorsi sono stati portati a termine con successo, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti o sulle modalità operative.

Tre interventi nella giornata di ieri, sabato 11 aprile, per la Stazione di Valmasino del Soccorso Alpino. Il primo alle 14:30, a quota 1800 metri, per l’infortunio di un escursionista che stava salendo al bivacco Manzi, in Val Torrone. Pronta una squadra per dare supporto all’elisoccorso di.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Val di Fassa: Valanga travolge scialpinisti, scatta l’allarme e il soccorso alpino in piena emergenza.Una valanga ha travolto oggi, 8 febbraio 2026, un gruppo di cinque scialpinisti italiani nella Val Lasties, un’area remota e suggestiva dell’alta Val... Leggi anche: Un nuovo super furgone per il soccorso alpino, donazione da 50mila euro IL SOCCORSO ALPINO SULLA VALANGA DEI PRATI DI TIVO