Dopo diversi giorni di tempo stabile e temperature vicine a quelle estive, le previsioni meteo indicano l’arrivo di una goccia fredda proveniente dal Marocco che potrebbe modificare le condizioni atmosferiche su larga scala. Le prime variazioni sono attese nelle prossime ore e nei giorni successivi, con un possibile abbassamento delle temperature e un aumento delle precipitazioni in diverse regioni italiane. La situazione si sta evolvendo rapidamente, portando a un possibile cambiamento della stagione.

Dopo giorni di stabilità e temperature quasi estive, l’Italia si prepara a un possibile cambio di scenario. La fase anticiclonica che ha dominato la Pasqua e la Pasquetta potrebbe infatti lasciare spazio a una dinamica più instabile, con il ritorno di piogge e un sensibile calo termico. Al centro di questo ribaltone c’è una cosiddetta “goccia fredda” in arrivo dal Nord Africa, destinata a influenzare il tempo sull’Europa meridionale nei prossimi giorni. Ancora sole e caldo fino al weekend. Secondo le principali previsioni diffuse da iLMeteo.it, 3B Meteo e Meteo.it, la situazione resterà sostanzialmente stabile almeno fino al fine settimana. L’anticiclone continuerà a garantire cieli sereni e temperature sopra la media, con valori che in molte zone continueranno a superare i 22-25°C. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Meteo, goccia fredda dal Marocco: addio alla primavera? Ecco da quando cambia tutto

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