Durante i fine settimana del 23-24 e del 30-31 maggio, i Club Virgin Active di Milano Diaz e Milano Porta Vittoria offriranno alle lettrici di iO Donna la possibilità di partecipare gratuitamente a cinque diverse classi di allenamento al giorno, con posti disponibili in numero limitato. L'iniziativa, denominata A corpo libero, prosegue dopo le sessioni dedicate al benessere, permettendo di accedere a lezioni gratuite presso le strutture milanesi.

I l benessere continua anche dopo A Corpo libero: nei weekend del 23-24 e 30-31 maggio, presso i club milanesi Virgin Active Diaz e Porta Vittoria, le lettrici di iO Donna potranno accedere a cinque classi gratuite al giorno a numero limitato. Perché fare pilates: tutti i benefici di questa disciplina X Leggi anche › Torna “A Corpo Libero”, sport e benessere all’aria aperta con iO Donna Le discipline? Reformer Pilates Align, Soundbath, Gridteams, Liftteams, Hot Pilates. Un invito a scoprire da vicino i Club. E, perché no, iniziare un nuovo percorso di benessere. Leggi anche › Pilates Reformer, che cos’è e perché serve alle donne sopra i 40 anni? Come partecipare.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Nei due weekend del 23-24 maggio e 30-31 maggio, A corpo libero continua nei Club Virgin Active di Milano Diaz e Milano Porta Vittoria

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