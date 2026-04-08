Podcast Cose Scomode Viviano | Scudetto? Senza i due furti subiti dall’Inter…

Nel podcast Cose Scomode, il commentatore Viviano ha affermato che l’Inter avrebbe vinto lo scudetto senza i due episodi controversi che, secondo lui, hanno favorito la squadra avversaria. La discussione si è concentrata sull’influenza di Lautaro Martinez nel sistema dell’Inter, con particolare attenzione all’effetto che le decisioni arbitrali hanno avuto sulle prestazioni e sui risultati della squadra.

Il dibattito sull’impatto di Lautaro Martinez nell’economia del gioco dell’Inter si è acceso negli studi del podcast Cose Scomode. Giorgia Rossi ha sollevato un dubbio sulla percezione esterna del Toro: “Non capisco se Lautaro è un giocatore sottovalutato. Gli si imputa di non essere decisivo nei big-match“. Una provocazione rispedita al mittente da Biasin e Viviano, i quali hanno evidenziato come l’assenza del capitano pesi enormemente sulla produzione offensiva e sulla fluidità di manovra dei nerazzurri. L’analisi si è poi spostata sulla capacità dell’argentino di elevare il rendimento dei partner d’attacco. Secondo Biasin, “con Lautaro... 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Viviano non ha dubbi: «Senza i due torti arbitrali subiti contro l’Atalanta non si parlerebbe neanche di lotta Scudetto…»di Redazione Inter News 24Viviano, intervenuto al podcast Cose Scomode, ha parlato così dell’Inter e della lotta Scudetto che vede i nerazzurri...

Viviano è sicuro: “Il Milan può lottare per lo Scudetto, se gioca così è tosta per tutti”Il successo contro il Bologna ha permesso al Milan di rimanere agganciato all'Inter.

Si parla di: Non parlo male del Napoli solo perché sono amico di Conte? La risposta polemica di Criscitiello.

Viviano: Senza i due furti in Inter-Atalanta non si parlerebbe di lotta scudetto. E Biasin…Durante il Podcast Cose Scomode su Aura Sport, si è discusso dell'importanza di Lautaro Martinez nel mondo Inter ... fcinter1908.it

Viviano: 3-5-2 di Inzaghi inimitabile come il tiki-taka di Guardiola. Se lo fai finisce che…Biasin: Da un po' di settimane si è deciso che il 3-5-2 è un modulo da bruciare. Viviano conferma: Io la penso così ... msn.com