A pochi giorni dall’apertura, il negozio Mannini Calzature di Prato ha subito due furti. La catena, con diversi punti vendita in città, ha espresso preoccupazione per l’accaduto, anche se ribadisce che questa situazione non rappresenta la realtà della zona. La proprietà ha già segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine, che stanno indagando sugli episodi.

Prato, 8 maggio 2026 –Un nome storico del commercio pratese, con diversi negozi in città: Mannini Calzature. L’ultimo punto vendita, aperto al pubblico solo dal 25 aprile scorso, è già stato visitato due volte dai ladri. Si tratta del negozio di corso Mazzoni 30, “Mannini Calzature e Pelletterie dal 1952”. L’ultimo episodio è stato interamente ripreso dal sistema di videosorveglianza interno. “Non si tratta di un singolo episodio isolato – scrivono Massimo Mannini e Silvia Fossi – ma di un segnale che preoccupa chi ogni giorno lavora nel commercio cittadino con impegno, sacrificio e rispetto delle regole. “Prato non è questa” è il messaggio che vogliamo lanciare con forza e responsabilità.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Negozio aperto da pochi giorni, già due furti. “Prato non è questa, ma siamo preoccupati”

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