Gli Stati Uniti e l’Iran stanno pianificando di incontrarsi a Islamabad, sotto la mediazione del governo pakistano, con l’obiettivo di discutere un possibile accordo di pace. I colloqui seguono un mese di conflitto e mirano a trasformare il cessate il fuoco temporaneo in un accordo stabile. La riunione si inserisce in un quadro di negoziati internazionali tesi a risolvere le tensioni tra le due nazioni.

Gli Stati Uniti e l’Iran dovrebbero tenere colloqui a Islamabad, sotto l’egida del mediatore pakistano, per trasformare un fragile cessate il fuoco in una pace duratura, dopo oltre un mese di guerra. Non sono ancora confermati nè l’orario di arrivo delle delegazioni nè l’esatta ubicazione dei colloqui, e persino la data di inizio rimane incerta. L’hotel Serena, situato nella zona rossa della capitale, pesantemente fortificata, ha chiesto ai suoi ospiti di lasciare la struttura mercoledì. La capitale pakistana è stata posta sotto stretta sorveglianza, con soldati armati e numerosi posti di blocco della polizia. La guerra Il 28 febbraio, Stati Uniti e Israele hanno lanciato attacchi che hanno ucciso la Guida Suprema Ali Khamenei e, nelle settimane successive, hanno preso di mira le infrastrutture politiche, militari e nucleari dell’Iran. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - I negoziati Usa-Iran in Pakistan: il vademecum del piano di pace

Usa e Iran ricevono un piano di pace dal Pakistan. E sul tavolo dei negoziati piomba l’uccisione del capo degli 007 dei pasdaranProprio mentre Usa e Iran ricevono una bozza d’accordo per un piano di pace dal Pakistan, sul tavolo dei negoziati per una tregua di 45 giorni piomba...

Iran-Usa, piano di pace del Pakistan su una tregua di 45 giorni e Hormuz. No di Teheran: "Stop ultimatum, da noi una controproposta"Sale a 4 morti il bilancio delle vittime di un attacco iraniano ieri su Haifa: i cadaveri di una coppia di ottantenni erano già stati ritrovati, oggi...

Temi più discussi: Usa e Iran molto distanti: ecco i punti più difficili del negoziato; Negoziato Usa-Iran, tutti a Islamabad in cerca dell’accordo di pace: l’uranio il principale ostacolo; Trattative Usa-Iran, perché sono fallite: il nodo dell'uranio, la mediazione respinta di Egitto, Pakistan e Turchia; Guerra in Iran, quali sono i punti della proposta di pace con gli Usa.

Usa e Iran molto distanti: ecco i punti più difficili del negoziatoUna trattativa difficile. Stati Uniti e Iran inizieranno i colloqui in Pakistan da posizioni molto distanti, anche se il presidente Donald Trump ha detto che le proposte presentate da Teheran costitui ... ilsole24ore.com

I negoziati Usa-Iran in Pakistan: il vademecum del piano di paceGli Stati Uniti e l’Iran dovrebbero tenere colloqui a Islamabad , sotto l’egida del mediatore pakistano, per trasformare un fragile cessate il fuoco in una ... gazzettadelsud.it

#MedioOriente C'è attesa per i colloqui USA-Iran per il cessate il fuoco: gli occhi del mondo sono puntati su Islamabad. Resta la tensione su Hormuz. Al #GR1 Gregory Alegi (Storia e politica degli Stati Uniti - Luiss): "Richieste delle 2 parti incompatibili". Davide - facebook.com facebook

L'ex Segretario di Stato USA, John Kerry: Netanyahu voleva che colpissimo l'Iran. Si è rivolto a Obama per chiedere di attaccare. Il Presidente ha rifiutato. Biden ha rifiutato. Bush ha rifiutato. L'unico presidente che ha acconsentito a questo è Trump. x.com