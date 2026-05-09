Una nuova proposta di legge mira a rafforzare le competenze dei Comuni nella tutela dei negozi di vicinato, con l’obiettivo di contrastare la perdita di attività commerciali nei centri urbani. La legge C.362 prevede l’attribuzione di maggiori poteri alle amministrazioni locali per intervenire sulla pianificazione commerciale e sulla regolamentazione degli spazi pubblici. Si tratta di un passo che potrebbe influenzare le strategie di tutela e rilancio dei negozi tradizionali nelle aree centrali delle città.

? Punti chiave Come può la nuova legge C.362 fermare la desertificazione dei centri?. Quali poteri riceveranno i Comuni per proteggere i negozi di vicinato?. Perché la chiusura delle botteghe minaccia l'identità dei nostri borghi?. Chi dovrà collaborare con le amministrazioni per salvare le attività locali?.? In Breve Italia perde 129 mila attività commerciali fisse negli ultimi tredici anni.. I centri storici registrano una riduzione commerciale superiore al 25%.. Proposta C.362 in esame presso la Commissione attività produttive della Camera.. Settori abbigliamento ed edicole subiscono il maggiore impatto della desertificazione.. Corrado Augusto Patrignani, presidente di Confcommercio cesenate, sostiene che la nuova proposta di legge C.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Negozi in crisi: Confcommercio spinge per dare più potere ai Comuni

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Come funziona la composizione negoziata della crisi

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