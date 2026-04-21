Idroelettrico | la sfida per dare potere ai Comuni sulle risorse

Durante il vertice nazionale ALI svoltosi a Bergamo il 16 e 17 aprile 2026, si è discusso della gestione delle risorse idriche e dell’autonomia dei Comuni. La discussione si è concentrata sulle sfide legate allo sfruttamento delle risorse idroelettriche e sulla possibilità di rafforzare il ruolo degli enti locali in questa materia. La riunione ha coinvolto rappresentanti di diverse amministrazioni e ha visto confronti ufficiali sui temi affrontati.

Il dibattito sulla gestione delle risorse idriche e sulle autonomie locali ha trovato un punto di svolta durante il vertice nazionale ALI tenutosi a Bergamo il 16 e 17 aprile 2026. In questo scenario, FederBIM ha presentato una proposta strategica per trasformare il rinnovo delle concessioni idroelettriche in un’opportunità di sviluppo per le aree montane, chiedendo che i sindaci e le amministrazioni locali non siano semplici spettatori, ma protagonisti della governance del territorio. La sfida della governance tra risorse naturali e decisioni politiche. Durante l’Assemblea Nazionale organizzata da Autonomie Locali Italiane, intitolata Una Città per cambiare, il tema dell’idroelettrico è emerso con forza come uno dei pilastri per il futuro delle zone interne.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Idroelettrico: la sfida per dare potere ai Comuni sulle risorse Notizie correlate Definita la ripartizione delle risorse aggiuntive per il personale ai Comuni biennio 2026-28Definito il riparto delle risorse aggiuntive per il personale degli enti locali per i prossimi tre anni. Autonomie locali, risorse aggiuntive per il personale ai ComuniDefinito il riparto delle risorse aggiuntive per il personale degli enti locali per i prossimi tre anni.