Nella notte si sono disputate due partite dei playoff NBA. La squadra di New York ha vinto la terza partita consecutiva, portandosi sul 3-0 nella serie. Nel frattempo, la squadra di San Antonio ha ottenuto una vittoria in casa, recuperando il fattore campo. La serie tra le due squadre prosegue, mentre altri incontri sono ancora in programma.

Proseguono i Playoff NBA con due partite giocate nella notte. Si avvicina sempre di più la seconda finale della Eastern Conference consecutiva per i Ney York Knicks, che vincono anche gara-3 contro i Philadelphia 76ers per 108-94 e si portano sul 3-0, con i Sixers ora obbligati ad un miracolo mai riuscito nella storia della NBA. Philadelphia era partita forte, portandosi anche sul +12, ma poi si è spenta progressivamente, lasciando spazio ad una New York inarrestabile e che ha dominato il resto del match. L’assenza di un giocatore fondamentale come Anunoby non si è sentita in casa Knicks, con Jalen Brunson che ha preso per mano la squadra con 33 punti e 9 assist, ma ci sono anche i 23 punti di Mikal Bridges e la doppia doppia di Josh Hart (12 punti e 11 rimbalzi).🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - NBA 2026, i risultati della notte (9 Maggio): New York vola sul 3-0, San Antonio si riprende il fattore campo

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L'unico vero italiano è quello di New York e New Jersey reddit