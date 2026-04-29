NBA Playoffs | Philadelphia e New York si portano sul 3-2 San Antonio vola in semifinale

Nei playoff della NBA 2025-2026, le squadre di Philadelphia e New York hanno conquistato la quinta vittoria e si sono portate sul 3-2 nelle rispettive serie. Nel frattempo, la squadra di San Antonio ha ottenuto la qualificazione alle semifinali dopo aver vinto la partita decisiva. Sono state giocate tre partite nel primo turno della post-season, con incontri tra le squadre delle conference orientale e occidentale.

Proseguono i playoff della NBA 2025-2026 con tre partite andate in scena per il primo turno della post-season tra Eastern e Western Conference. I Philadelphia 76ers hanno espugnato il TD Garden di Boston battendo i Celtics per 97-113 accorciando le distanze sul 3-2 nella serie. I padroni di casa non sono riusciti a sfruttare il match-point a disposizione per chiudere i conti, nonostante un buon avvio che li ha visti toccare il massimo vantaggio di +13 nel terzo quarto. Nell’ultima frazione la sfida si è ribaltata in favore dei 76ers che hanno trovato l’allungo decisivo fino al +15 finale. Prova da vero trascinatore per Joel Embiid con 33 punti e 8 assist, ben supportato dai 25 punti di Tyrese Maxey, mentre a Boston non sono bastati i 24 punti e 16 rimbalzi di Jayson Tatum.🔗 Leggi su Sportface.it

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