Donald Trump sta considerando un ritiro delle truppe statunitensi dall'Europa. Ha dichiarato che gli alleati che non raggiungono il target del 5% di spesa per la Difesa, fuori dalle decisioni della Nato, potrebbero essere penalizzati o esclusi. La proposta rientra in una possibile revisione delle politiche militari e delle relazioni con gli alleati europei.

Donald Trump sta valutando una possibile rivoluzione nella Nato con l'obiettivo di punire i membri che non soddisfano le sue richieste di spese del 5% del Pil per la Difesa. Il presidente degli Usa sta esaminando un "modello pay-to-play" che potrebbe impedire agli alleati di prendere decisioni, anche nel caso di attivazione dell'Articolo 5. Lo riporta il Telegraph citando alcune fonti, secondo le quali le ritorsioni allo studio sono legate alla bocciatura degli alleati Nato all'intervento in Iran e all'invio di navi da guerra per riaprire lo stretto di Hormuz. Fonti vicine al presidente - riporta il Telegraph - hanno affermato che sta anche considerando il ritiro delle truppe statunitensi dalla Germania, una mossa che ha preso in considerazione sin dal suo ritorno alla Casa Bianca lo scorso anno. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Trump valuta il ritiro delle truppe Usa dall'Europa. «E gli alleati che non spendono il 5% per la Difesa fuori dalle decisioni Nato»

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