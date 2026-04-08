La Nato dopo la Nato | a Bagheria si presenta il libro di Giuseppe Romeo ospite Elisabetta Trenta
A Palazzo Villarosa, a Bagheria, venerdì 10 aprile alle ore 17, si presenterà il libro "La Nato dopo la Nato", alla presenza dell'autore, il prof. Giuseppe Romeo della Scuola Universitaria Interdipartimentale in Scienze Strategiche, di Elisabetta Trenta, già ministro della Difesa del governo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
“Il Sistema Sorrento”, Vincenzo Iurillo presenta il suo libro. Come è nato ed esploso il laboratorio di corruzione sulla costa campanaQuesta, si legge nell’introduzione, è una storia che merita di essere letta “da Aosta a Lampedusa”.
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Si parla di: A Bagheria Elisabetta Trenta, già Ministro della Difesa, alla presentazione del libro La NATO dopo la NATO; NDRANGHETA: LIBRO NERO TUTTI I NOMI DEGLI ARRESTATI. I DETTAGLI DELL’OPERAZIONE.