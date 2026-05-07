Due questioni fondamentali vengono affrontate: la validità costituzionale della NATO e dell’Unione Europea, con particolare attenzione alla loro conformità all’articolo 11 della Costituzione italiana. Le posizioni di alcune figure politiche si differenziano notevolmente, in particolare riguardo alla difesa e all’appartenenza internazionale. La discussione si concentra sugli aspetti giuridici e sulla legittimità di queste alleanze rispetto alla legge fondamentale del paese.

Nato e Unione Europea sono costituzionali? Sono conformi all’articolo 11 della Costituzione? La mia risposta (e di alcuni autorevoli costituzionalisti) è no! Nel messaggio di fine anno 2025 il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha descritto l’Unione Europea e l’Alleanza Atlantica come le essenziali “coordinate della nostra azione internazionale”. Anche per Giorgia Meloni la Nato e la Ue sono dei pilastri insostituibili. Per entrambi la Nato a guida americana è indispensabile per la difesa e la sicurezza dell’Europa. Sulla Ue invece i due hanno, come vedremo, idee molto differenti. Il problema però è che sia la Nato che l’Ue sono in grave crisi, anche perché perseguono la stessa politica di riarmo per prepararci alla guerra con la Russia.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Nato e Ue sono costituzionali? Sulla difesa Mattarella e Meloni la vedono in modo molto diverso

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