Nel 2023, in un viaggio a Parigi, un uomo ha incontrato un ragazzo e una ragazza. La scoperta della loro esistenza è avvenuta attraverso un test del DNA acquistato online. La ricerca genetica ha confermato che i due giovani sono nati dallo stesso donatore. La vicenda riguarda quindi tre persone legate da un legame genetico comune, scoperto in modo del tutto inaspettato.

«Nel 2023 ho incontrato a Parigi un ragazzo e una ragazza. Avevo scoperto della loro esistenza grazie a un test del DNA acquistato online. Nonostante i risultati era chiaro che il nostro rapporto non era, e non sarebbe mai stato, quello di tre fratelli» È nata nel 2002, ha due mamme e sta per laurearsi in Graphic Design. Si interessa di temi sociali e ambientali, le piace scrivere, viaggiare e fotografare. Prima o poi capirà come unire tutti i pezzi, intanto cerca di usarli tutti per raccontare storie, a partire dalla sua. Questa lunga tavola nasce da un articolo della stessa autrice intitolato Io e le mie madri pubblicato sul Post il 15 ottobre 2025.🔗 Leggi su Ilpost.it

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Four Square Jane: A Thrilling Edgar Wallace Mystery

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