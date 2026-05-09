Nella puntata di Verissimo del 9 maggio, la showgirl Nathaly Caldonazzo è intervenuta per parlare del suo ritorno in televisione dopo diversi anni. Durante l’intervista, ha condiviso di aver incontrato un nuovo amore nei momenti più complicati della sua vita. La sua presenza ha attirato l’attenzione sul suo percorso personale e sulle sfide affrontate negli ultimi tempi.

Ad aprire la puntata di Verissimo di sabato 9 maggio è la showgirl Nathaly Caldonazzo, che torna sul piccolo schermo dopo anni molto difficili. Caldonazzo è stata vittima di un incidente stradale che le ha causato una parziale invalidità e, in seguito, ha affrontato un periodo psicologicamente buio. A ridonarle il sorriso, svela nel talk show di Canale 5, è stato Filippo Maria Bruni, l’uomo che è da poco diventato suo marito. Nathaly Caldonazzo: “Ho avuto pensieri estremi”. Nel 2018 Nathaly Caldonazzo è stata vittima di un grave incidente stradale. Mentre viaggiava a bordo del proprio scooter è stata colpita da un’auto e le conseguenze continuano ancora adesso.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Nathaly Caldonazzo a Verissimo racconta il nuovo amore arrivato “nel momento più difficile”

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