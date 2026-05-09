Nathaly Caldonazzo è stata ospite a Verissimo, dove ha parlato del suo nuovo matrimonio. Durante l'intervista, ha descritto come ha vissuto il suo nuovo rapporto con Filippo Maria Bruni, l'uomo che ha conquistato il suo cuore. La showgirl ha condiviso alcuni dettagli sulla loro relazione e sull'importanza di questa nuova fase della sua vita. La conversazione si è focalizzata sui passaggi chiave del suo percorso sentimentale più recente.

? Punti chiave Come ha vissuto Nathaly il nuovo amore con Filippo Maria Bruni?. Chi è l'uomo che ha conquistato il cuore della showgirl?. Quali dettagli inediti rivelerà la Caldonazzo durante il racconto a Verissimo?. Come influenzerà questo matrimonio il futuro percorso artistico della protagonista?.? In Breve Carriera iniziata negli anni Novanta come ballerina nei corpi di ballo Rai.. Relazione con Massimo Troisi durata dal 1992 al 1994.. Figlia dell'imprenditore Mario Caldonazzo e della coreografa Leontine Snell.. Partecipazione a Grande Fratello VIP nel 2021 e Isola dei Famosi nel 2017 e 2023.. Nathaly Caldonazzo siederà sabato 9 maggio nello studio di Silvia Toffanin per rivelare i dettagli del matrimonio celebrato con Filippo Maria Bruni lo scorso 24 aprile.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nathaly Caldonazzo a Verissimo: il racconto del suo nuovo matrimonio

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