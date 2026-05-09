Nathalie Caldonazzo felice del suo Grosso grasso matrimonio pugliese

Nathalie Caldonazzo è comparsa nel salotto di Verissimo, dove ha parlato del suo matrimonio celebrato il 24 aprile. Ha descritto l’evento come “Il mio grosso grasso matrimonio pugliese” e ha espresso la sua felicità riguardo a quel giorno. Durante l’intervista, ha condiviso alcune emozioni legate alla cerimonia e alla celebrazione. La showgirl ha anche commentato alcuni dettagli della giornata, senza fornire ulteriori specifiche.

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Nathalie Caldonazzo, ospite nel salotto di Verissimo rivive le emozioni del suo matrimonio celebrato il 24 aprile, definendolo “Il mio grosso grasso matrimonio pugliese”. L’artista, felice per le nozze anticipate perfino di un mese, rispetto ai progetti iniziali, a Silvia Toffanin racconta come sta venendo la nuova dimensione di moglie. ”A volerlo fare con una regia non sarebbe venuto così bello, veloce, dinamico. La parola d’ordine è stata entusiasmo. Filippo piangeva per l’emozione. Io ho dovuto prendere in mano la regia di tutto. Alla fine ho dormito tre giorni per recuperare”. Per la Caldonazzo si tratta delle prime nozze, definite “il bel matrimonio fatto con i fiocchi”.🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Nathalie Caldonazzo felice del suo “Grosso grasso matrimonio pugliese” ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Nathalie Caldonazzo si è sposata: ecco i dettagli del matrimonio Nathalie Caldonazzo, il matrimonio da favola a Bari con Filippo Maria BruniIeri, venerdì 24 aprile, Nathalie Caldonazzo ha sposato Filippo Maria Bruni nella suggestiva cornice della Basilica di San Nicola, a Bari Vecchia. Approfondimenti e contenuti Si parla di: Nathalie Caldonazzo sposa Filippo Maria Bruni: matrimonio da favola nella Basilica di San Nicola. Nathalie Caldonazzo felice del suo Grosso grasso matrimonio puglieseNathalie Caldonazzo, ospite nel salotto di Verissimo rivive le emozioni del suo matrimonio celebrato il 24 aprile, definendolo Il mio grosso grasso matrimonio pugliese. L’artista, felice per le nozz ... 361magazine.com Nathalie Caldonazzo: l'intervista integraleNathalie Caldonazzo si è da poco sposata con il suo Filippo e ora è a Verissimo per rivivere le immagini del suo matrimonio. libero.it