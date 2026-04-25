Nathalie Caldonazzo ha sposato Filippo Maria Bruni in una cerimonia che si è svolta a Bari, in Puglia. La notizia è stata resa nota attraverso diverse fonti, senza ulteriori dettagli sull’evento o sul luogo preciso della celebrazione. La coppia ha scelto di unire le proprie vite in un matrimonio ufficiale, senza aggiungere ulteriori informazioni pubblicamente disponibili.

Nathalie Caldonazzo si è appena sposata con Filippo Maria Bruni. Il matrimonio è stato celebrato in Puglia, a Bari Nathalie Caldonazzo e Filippo Maria Bruni sono diventati marito e moglie. Solo poco tempo fa nel corso di un’intervista, la showgirl aveva rivelato di sposarsi “il giorno prima della Liberazione e a un mese dal mio cinquantasettesimo compleanno, che cade il 24 maggio, per sposarmi ancora da pischella”. Ed ecco che proprio ieri,venerdì 24 aprile, il matrimonio è diventato realtà. Nathalie e Filipposono una coppia da poco meno di due anni e proprio ieri hanno scelto di sigillare il loro amore in modo definitivo. Il matrimonio ha preso luogo inPuglia, a Bari, precisamente nella Basilica di San Nicola.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Nathalie Caldonazzo si è sposata: ecco i dettagli del matrimonio

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