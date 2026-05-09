Natalia Paragoni ha partorito | Andrea Zelletta dà il benvenuto alla piccola Beatrice

Da ilsipontino.net 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta sono diventati genitori per la seconda volta. La coppia ha annunciato sui social di aver dato il benvenuto alla loro seconda figlia, Beatrice, nata il 5 maggio 2026. La notizia è stata condivisa con foto e messaggi pubblicati online, senza ulteriori dettagli sulla nascita o sulle condizioni di salute. La coppia ha già un'altra figlia, nata in passato.

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Natalia Paragoni e Andrea Zelletta hanno accolto la loro secondogenita. La coppia ha annunciato sui social la nascita della piccola Beatrice, venuta al mondo il 5 maggio 2026. Per Natalia Paragoni e Andrea Zelletta si tratta di un momento molto importante. La coppia, tra le più amate nate nel programma televisivo “Uomini e Donne”, ha sempre condiviso con discrezione ma anche grande spontaneità i momenti più belli della propria vita privata. L’arrivo della piccola Beatrice segna un nuovo capitolo per la famiglia, che già da tempo raccontava sui social l’attesa della nascita con entusiasmo e dolcezza. Lo stile scelto per comunicare la nascita della bambina ha colpito il pubblico per la sua semplicità.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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