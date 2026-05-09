Natalia Paragoni e Andrea Zelletta genitori per la seconda volta | è nata Beatrice

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta sono diventati genitori per la seconda volta. Il 5 maggio è nata Beatrice, come mostrano foto e video condivisi sui social, dove si vede anche la sorellina Ginevra che, tenendo per mano il papà, si avvicina alla neonata. La famiglia ha così accolto un nuovo membro, con immagini che documentano i momenti di questa nascita.

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta sono diventati genitori per la seconda volta. Il 5 maggio è nata Beatrice, come raccontano foto e video pubblicati sui social, in cui c'è anche la piccola Ginevra che tenendo per mano il papà va a conoscere la sua sorellina.🔗 Leggi su Fanpage.it

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