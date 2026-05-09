Su Instagram si è appena diffusa una foto che mostra una donna con un fagottino in braccio, affiancata da un uomo. La coppia appare visibilmente stanca ma felice, e la foto ritrae il primo momento con il loro secondo bambino, una neonata. La didascalia, semplice e spontanea, conferma che si tratta del loro secondo parto e che la nascita ha portato gioia e stanchezza tra i loro follower.

Il di Instagram si tinge di felicità e blocca il dito sullo schermo: niente outfit del giorno e nemmemo adv, solo un piccolo fagottino stretto al petto e due volti stanchi ma felici. È la prima foto di Beatrice, la seconda figlia di Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, ed è impossibile non sentirsi un po’ parte della scena, anche solo come “zia” da divano. L’amore tra Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, genitori bis. Prima di arrivare a questo scatto, c’è una storia che i fan conoscono a memoria ed quella di una coppia nata sotto i riflettori di Uomini e Donne, dove Natalia e Andrea si sono scelti e portati a casa un amore che, incredibilmente, ha resistito alla prova del fuori dallo studio.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Natalia Paragoni e Andrea Zelletta genitori bis: la prima foto di Beatrice

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta genitori bis: è nata Beatrice PartenopeE' nata Beatrice Partenope, la seconda figlia di Natalia Paragoni e Andrea Zelletta: la coppia si era innamorata nel 2019 a Uomini e donne Natalia...

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta genitori bis: è nata Beatrice, l’annuncio arriva giorni dopo il partoNatalia Paragoni e Andrea Zelletta genitori bis: è nata Beatrice, la secondogenita della coppia di Uomini e Donne.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Uomini e donne, Natalia Paragoni svela l'iniziale del nome della figlia; Natalia Paragoni, la casa japandi a Milano: la boiserie, le finestre ad arco e la tela con le impronte della famiglia. Il nido d'amore...; Dove vive Natalia Paragoni, la casa japandi a Milano: la boiserie, le finestre ad arco e la tela con le impronte della famiglia; Natalia Paragoni, la casa japandi a Milano: la boiserie, le finestre ad arco e la tela con le impronte della famiglia. Il nido d'amore.

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta genitori bis: annuncio dopo giorni, nome della figlia e dettagli partoNatalia Paragoni e Andrea Zelletta sono diventati genitori bis accogliendo la seconda figlia: l'annuncio della coppia ... gossipetv.com

Natalia Paragoni ha partorito: Andrea Zelletta dà il benvenuto alla piccola BeatriceNatalia Paragoni e Andrea Zelletta hanno accolto la loro secondogenita. La coppia ha annunciato sui social la nascita della piccola Beatrice, venuta al ... ilsipontino.net

Natalia Paragoni, ex Uomini e Donne, svela l’iniziale della secondogenita in arrivo x.com