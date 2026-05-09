Nasce piazzetta Vittoria a Sesto Verde attraversamenti e punti luce

È stata inaugurata una nuova piazzetta nel quartiere Vittoria a Sesto, situata all’incrocio tra via Monte Sabotino e via Villoresi. L’area è stata riqualificata con l’aggiunta di spazi verdi, attraversamenti pedonali e punti luce, offrendo un punto di ritrovo più curato e accessibile nella zona periferica tra la linea ferroviaria e il confine con Milano. La piazzetta si inserisce nell’ambito di interventi di riqualificazione urbana già in corso nel quartiere.

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Una nuova piazzetta all’incrocio tra via Monte Sabotino e via Villoresi, all’interno del quartiere Vittoria, storico rione alla periferia meridionale tra la linea ferroviaria e il confinane con Milano. "L’obiettivo principale è riqualificare uno spazio di risulta stradale attraverso un puntuale intervento di messa in sicurezza degli attraversamenti, attualmente inesistenti, e l’inserimento di arredo urbano, a decoro dell’area verde, di cui si prevede una completa riqualificazione attraverso il suo rifacimento – si legge nella relazione tecnica –. Allo stato attuale la mancanza di un disegno unitario, che caratterizzi e identifichi le diverse funzioni, genera un uso improprio della sede stradale da parte del pedone, il cui attraversamento all’incrocio è difficoltoso".🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nasce piazzetta Vittoria a Sesto. Verde, attraversamenti e punti luce ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Come sarà Piazzetta Cevenini, un’oasi verde a Bologna. Il progettoBologna, 7 aprile 2026 – Riqualificazione complessiva della piazzetta Cevenini, intitolata a Maurizio Cevenini, che diventerà una vera e propria oasi... Nuova luce per la piazzetta di via Genova a Carbonara: inaugurato impianto d'illuminazioneL'area verde dispone di uno spazio ludico per i più piccoli e di un impianto costituito da 6 pali dell’altezza di 6 metri Nuove luci per la piazzetta... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Nasce piazzetta Vittoria a Sesto. Verde, attraversamenti e punti luce; Sesto San Giovanni, approvato il progetto per la nuova piazzetta nel Rione Vittoria -; Visita pastorale di Sua Santità Papa Leone XIV a Napoli: dispositivo temporaneo di traffico e viabilità; 8 MAGGIO: CAMMINAVA CON LORO…. Nasce piazzetta Vittoria a Sesto. Verde, attraversamenti e punti luceUna nuova piazzetta all’incrocio tra via Monte Sabotino e via Villoresi, all’interno del quartiere Vittoria, storico rione alla periferia meridionale tra la linea ferroviaria e il confinane con Milano ... ilgiorno.it "LA PIAZZETTA S.A.S. DI CUDA DANIELA" - Results on X | Live Posts & Updates x.com