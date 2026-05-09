Durante una gara NASCAR, un errore di un pilota ha portato a una modifica alla linea di ripartenza. La vecchia linea nera ha giocato un ruolo centrale in questa decisione, che ha coinvolto anche una manovra di un altro pilota. Quest'ultimo tentava di superare, ma la sua azione rischiava di provocare un tamponamento multiplo tra le vetture coinvolte.

? Punti chiave Come ha influenzato la vecchia linea nera l'errore di Chastain?. Perché la manovra di Ruggiero rischiava di causare un tamponamento multiplo?. Cosa hanno rimosso i tecnici per garantire la visibilità ai piloti?. Come cambieranno le strategie dei team dopo la modifica al tracciato?.? In Breve Gio Ruggiero guidava la Toyota numero 17 del team Tricon Garage venerdì.. Confusione visiva causata dalla vecchia linea nera sbiadita tra curva 6 e curva 7.. Tecnici NASCAR hanno rimosso pacchetti di pneumatici dalla traiettoria sabato mattina.. Chastain ha concluso la gara in ventesima posizione dopo l'errore tattico.. La NASCAR interviene immediatamente sul tracciato di Watkins Glen International dopo le sanzioni inflitte a Ross Chastain e Gio Ruggiero durante la gara della NASCAR Craftsman Truck Series di venerdì.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - NASCAR: modifica alla linea di ripartenza dopo i guai di Chastain

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