I collegamenti ferroviari tra Ancona e Roma stanno per tornare alla normalità dopo un periodo di lavori di ammodernamento sulla tratta Orte-Falconara, iniziati il 24 febbraio. È stato pubblicato il calendario della ripartenza, che segna il ritorno alla regolare frequenza dei treni sulla linea. La ripresa delle corse è prevista nelle prossime settimane.

ANCONA - Stanno per tornare alla normalità i collegamenti ferroviari sulla linea Ancona-Roma, interessata da lavori di ammodernamento sulla tratta Orte-Falconara iniziati il 24 febbraio scorso e destinati a produrre limitazioni di percorso, cancellazioni, servizi sostitutivi con i bus e modifiche di orario fino alla giornata di domani, venerdì 6 febbraio. Già da sabato 7 marzo, come si può verificare prenotando online sul sito o sulle app di Trenitalia, si tornerà a viaggiare direttamente tra Ancona e la capitale (e ritorno), senza necessità di allungare per forza il percorso viaggiando sull'Adriatica fino a Bologna (o Pescara) o sorbirsi il disagio di un saliscendi fra treno e bus della linea sostitutiva per l'interruzione necessaria ai cantieri nella tratta Castelplanio-Albacina. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Treni, verso il ritorno alla normalitàsulla linea tra Ancona e RomaEcco il calendario della ripartenza

