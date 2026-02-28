Violenta rissa a bordo dell' autobus di linea dopo la scuola nei guai tre giovani studenti

Venerdì 27, i carabinieri di Copparo hanno denunciato tre studenti, un 18enne e due minorenni di 16 e 17 anni, per una rissa avvenuta il 6 febbraio su un autobus di linea. L’episodio ha coinvolto i giovani durante un viaggio dopo la scuola, portando all’intervento delle forze dell’ordine per interruzione di pubblico servizio e violenza.

Violenta lite sull’autobus. Venerdì 27 i carabinieri di Copparo hanno denunciato un 18enne e due minorenni (16 e 17 anni), tutti studenti, per rissa e interruzione di pubblico servizio in concorso, a seguito di un episodio di violenza verificatosi lo scorso 6 febbraio a bordo di un mezzo di linea. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Droga e coltelli negli zaini e nei bagni di una scuola: tre studenti nei guaiNegli ultimi giorni gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia hanno effettuato un controllo mirato presso un istituto di... Leggi anche: Droga e coltelli nascosti negli zaini e nei bagni di una scuola: tre studenti nei guai Contenuti utili per approfondire Violenta rissa. Temi più discussi: Rissa tra famiglie a Caprarola, condannati due fratelli per violenza ai carabinieri; VIDEO - Maxi-rissa davanti alla cattedrale di Oristano: 18 giovanissimi denunciati; Reggio Emilia, ferito in una rissa in via Dalmazia; Furibonda lite nel piazzale della stazione: arrivano sette pattuglie della polizia - BresciaToday. Violenta rissa in strada a Mirafiori Sud: ciclista aggredito con un bastone, un'auto in fugaA monte una questione legata alla viabilità, un alterco dovuto a una possibile mancata precedenza. Sono stati momenti di forte tensione quelli registrati nel tardo pomeriggio di venerdì, 13 febbraio, ... torinotoday.it QUESTURA DI TRAPANI * : «VIOLENTA RISSA DAVANTI A UN BAR DI VIA DELL’AERONAUTICA, SEI GIOVANI DENUNCIATI DALLA POLIZIA DI STATO»Le indagini della Polizia di Stato, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, diretta dal Procuratore Capo dott. Calogero Gaetano Paci, hanno avuto inizio quella ... agenziagiornalisticaopinione.it Una discussione per futili motivi sfociata in una violenta rissa che, a più riprese, è durata tutta una notte e che solo grazie all'intervento dei poliziotti delle #Volanti non ha avuto conseguenze più gravi. Attraverso le successive indagini, gli agenti della #Squadra - facebook.com facebook I poliziotti della #Squadramobile di Oristano hanno denunciato 18 giovani responsabili di una violenta rissa originata da futili motivi avvenuta tra il 3 e il 4 gennaio. Nei loro confronti il Questore ha inoltre emesso diverse misure di prevenzione. #essercisempre x.com