Violenta rissa a bordo dell' autobus di linea dopo la scuola nei guai tre giovani studenti

Venerdì 27, i carabinieri di Copparo hanno denunciato tre studenti, un 18enne e due minorenni di 16 e 17 anni, per una rissa avvenuta il 6 febbraio su un autobus di linea. L’episodio ha coinvolto i giovani durante un viaggio dopo la scuola, portando all’intervento delle forze dell’ordine per interruzione di pubblico servizio e violenza.

Violenta lite sull’autobus. Venerdì 27 i carabinieri di Copparo hanno denunciato un 18enne e due minorenni (16 e 17 anni), tutti studenti, per rissa e interruzione di pubblico servizio in concorso, a seguito di un episodio di violenza verificatosi lo scorso 6 febbraio a bordo di un mezzo di linea. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

