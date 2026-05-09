NASCAR | Honeycutt trionfa a Watkins Glen dopo un overtime folle

Nella gara di NASCAR a Watkins Glen, Honeycutt ha conquistato la vittoria dopo un finale in overtime caratterizzato da numerosi incidenti e errori tecnici. Prima di arrivare al traguardo, il pilota aveva già vinto in ARCA, ma questa è stata la sua prima vittoria in NASCAR. La corsa è stata segnata da diverse collisioni tra vetture, molte delle quali sono state causate da problemi meccanici e scelte strategiche sbagliate.

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? Punti chiave Come ha fatto Honeycutt a vincere dopo il trionfo in ARCA?. Quali errori tecnici hanno causato i continui incidenti a Watkins Glen?. Perché le penalità della NASCAR hanno ribaltato la classifica finale?. Come ha gestito Honeycutt la pressione fisica su Zilisch nell'overtime?.? In Breve Daniel Hemric vince la Stage 1 dopo aver scelto di non fermarsi ai box.. Connor Zilisch domina la Stage 2 superando Hocevar e C. Smith nel gruppo testa.. Shane van Gisbergen conclude al terzo posto dopo il secondo appuntamento con i Truck.. Ruggiero e Chastain subiscono penalità NASCAR per manovre irregolari durante le ripartenze.. Kaden Honeycutt conquista la sua prima vittoria nella NASCAR Craftsman Truck Series a Watkins Glen, superando Connor Zilisch durante un overtime frenetico dopo una gara segnata da continui incidenti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - NASCAR: Honeycutt trionfa a Watkins Glen dopo un overtime folle ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate NASCAR Cup: Katherine Legge torna al comando a Watkins Glen?? Cosa scoprirai Come potrà la specializzazione stradale di Legge aiutare la Live Fast Motorsports? Perché il team ha scelto proprio lei per Watkins... NASCAR: Watkins Glen torna nel Chase per la stagione 2027? Domande chiave Perché la data di maggio era considerata un errore strategico? Come cambierà la gestione degli pneumatici con il clima autunnale?... Aggiornamenti e contenuti dedicati NASCAR, nuova collocazione a maggio per l’evento del GlenTorna a Watkins Glen la NASCAR Cup Series, per la prima volta in primavera. La nota pista che sorge nello Stato di New York, solitamente presente nella ... oasport.it Shane van Gisbergen remains NASCAR's king of the road with win at Watkins GlenWATKINS GLEN, N.Y. (AP) — Shane van Gisbergen continued his march into NASCAR history Sunday and set a Cup Series record with his fourth victory this season, blowing out the competition again at ... daytondailynews.com